Нужен сайт

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок189 просмотров
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 Есть сайт на БИТРИКСЕ сделанный на шаблоне pravoteh.ru/. Очень кривой и проблемный. В связи с чем принято решение сделать нормальный корпоративный сайт со всеми современными элементами типа  параллакс, эффекты при скролинге страницы и т д. Пример  

lextep.ru/  

Сайты и Лендинги, которые понравились   

tsoka.ru 

dtp-help.ru цвет не очень, но в общем задумка неплохая 

strahovaja-zaplatit.ru фоновый ролик  

vash-urist.org лендинг немного перегружен, но в целом интересный, особенно движущиеся эффекты привлели. 

viplat.net/landing/vikup-... скролинг фона 

Необходимо мне узнать от вас срок и стоимость под ключ с учетом загрузки на хост

8 лет назад
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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