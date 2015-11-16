Нужен сайт

Есть сайт аукциона на WP. Нужно сделать следующие доработки. 1. Сделать Личный Кабинет для зарегистрированныхпользователей 2. В ЛК должна быть возможность изменения юзером своих личных данных (пароль, имя, фамилия, телефон), а также возможность удаления аккаунта пользователем, но так, чтобы ...
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Есть сайт на БИТРИКСЕ сделанный на шаблоне pravoteh.ru/. Очень кривой и проблемный. В связи с чем принято решение сделать нормальный корпоративный сайт со всеми современными элементами типа параллакс, эффекты при скролинге страницы и т д. Пример
Сайты и Лендинги, которые понравились
dtp-help.ru цвет не очень, но в общем задумка неплохая
strahovaja-zaplatit.ru фоновый ролик
vash-urist.org лендинг немного перегружен, но в целом интересный, особенно движущиеся эффекты привлели.
viplat.net/landing/vikup-... скролинг фона
Необходимо мне узнать от вас срок и стоимость под ключ с учетом загрузки на хост
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