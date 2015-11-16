Нужен сайт

Есть сайт на БИТРИКСЕ сделанный на шаблоне pravoteh.ru/. Очень кривой и проблемный. В связи с чем принято решение сделать нормальный корпоративный сайт со всеми современными элементами типа параллакс, эффекты при скролинге страницы и т д. Пример

lextep.ru/

Сайты и Лендинги, которые понравились

tsoka.ru

dtp-help.ru цвет не очень, но в общем задумка неплохая

strahovaja-zaplatit.ru фоновый ролик

vash-urist.org лендинг немного перегружен, но в целом интересный, особенно движущиеся эффекты привлели.

viplat.net/landing/vikup-... скролинг фона

Необходимо мне узнать от вас срок и стоимость под ключ с учетом загрузки на хост