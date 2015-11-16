Программирование цен в валюте

Есть сайт аукциона на WP. Нужно сделать следующие доработки. 1. Сделать Личный Кабинет для зарегистрированныхпользователей 2. В ЛК должна быть возможность изменения юзером своих личных данных (пароль, имя, фамилия, телефон), а также возможность удаления аккаунта пользователем, но так, чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть страница с прайс листом (см. картинку в проекте). Обычная php страница, без системы управления. Нужно чтобы подгружались раз в сутки
(в 17:00 по мск) курсы валют в долларах и евро с сайта цб. Далее курсы
уже брались для переключения цен в валюте. Важно учесть:
1. Должна быть ссылка на текущую версию цен, например переключили в доллары,
ссылка изменилась на "/?usd" . Чтобы можно было дать прямую ссылку цены в
валюте.
2. Если курс с сайта цб не удалось получить, то использовать старые данные и выслать сообщение об ошибке на почту.
3. Сохранить разрядность цифр, например 15 000р., $2 500, $121 560 и т.д.
Цену в валюте необходимо округлять следующим образом:
1. до 10 долларов и евро – не округляем
2. выше 10 долларов и евро – округляем до кратного 5 в большую сторону. Примеры: 13 = 15, 208 = 210, 1031 = 1035 и т.д.
В комментариях сразу пишите цену и способы связи (skype предпочтительно).
Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через
Яндекс.Деньги, карта Тинькофф.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Удаление вредоносного кода на 1 сайтеВеб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
хостер заблокировал сайт: обнаружены файлы, содержащие вредоносный код. Необходима срочная помощь в решении проблемы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо внести обновления на сайте http://autoparking-dmd.ru/ Дизайн сейчас в разработке. Во вложении макет для представления Это основный пункты того, что нужно реализовать https://docs.google.com/document/d/1qiMLTPSLCPf6c2os8iU63aNKHr5ZZGLRbxTK2GMZc-A/edit Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки этой реализации. Спасибо!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! На сайте ( http://amviko.ru/ ) нужна небольшая доработка. Нужно Слово сортировка заменить на фильтр. И добавить выбор товаров. смотрите приложенный файл.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть верстка страниц в HTML их нужно посадить на движок Opencart. Страницы можно посмотреть тут: [url=http://sirium.ru/senergo/]sirium.ru/senergo/[/url] Пишите стоимость и сроки, приступить нужно сегодня.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть регулярное выражение для преобразования ббкодов в ссылки. Нужно изменить его так, чтобы в случае, если это внешние ссылки или ссылки, содержащие домен сайта, в эту ссылку добавлялись rel="nofollow", а также было перенаправление на внутреннюю ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, Мы сейчас делаем движок крупного сайта, в котором присутствует целый ряд таких элементов, как отображение баннеров (в новостях, в блоге, в рекламном слайдере со встроенными ссылками, внутри контента сайта в ротации и так далее). Для экономии ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добавить элементы в форму поиска, чтобы работал фильтр на сайте. CMS Wordpress. Жду Ваши предложения. Более подробно отпишу в ЛС.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Есть скрипт проверки наличия страницы в индексе Яндекса https://yadi.sk/i/XkgcOJdzkV7mY Но есть ряд страниц (обычно Форумы), для которых проверка работает некорректно. Нужно устранить эту проблему, скорее просто подправить Формирования УРЛА для проверки страницы через XML и аналогично для ручной ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад