Программирование цен в валюте

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок148 просмотров
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Есть страница с прайс листом (см. картинку в проекте). Обычная php страница, без системы управления. Нужно чтобы подгружались раз в сутки

(в 17:00 по мск) курсы валют в долларах и евро с сайта цб. Далее курсы

уже брались для переключения цен в валюте. Важно учесть:

1. Должна быть ссылка на текущую версию цен, например переключили в доллары,

ссылка изменилась на "/?usd" . Чтобы можно было дать прямую ссылку цены в

валюте.

2. Если курс с сайта цб не удалось получить, то использовать старые данные и выслать сообщение об ошибке на почту.

3. Сохранить разрядность цифр, например 15 000р., $2 500, $121 560 и т.д.

Цену в валюте необходимо округлять следующим образом:

1. до 10 долларов и евро – не округляем

2. выше 10 долларов и евро – округляем до кратного 5 в большую сторону. Примеры: 13 = 15, 208 = 210, 1031 = 1035 и т.д.

В комментариях сразу пишите цену и способы связи (skype предпочтительно).

Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через

Яндекс.Деньги, карта Тинькофф.

8 лет назад
Crugko
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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