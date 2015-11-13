Удаление вредоносного кода на сайте

[b]На постоянную удаленную работу [/b][b]требуется [/b][b]WEB-разработчик. [/b]Мы находимся в городе Черкассы, отдадим предпочтение местному сотруднику [b]Требования:[/b] - Опыт работы по специальности - Знание HTML, CSS, PHP, JavaScript и SQL - Хорошее знание wordpress - Знакомство с каким-либо из современных php фреймворков (желательно ...
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Удаление вредоносного кода на 1 сайте
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хостер заблокировал сайт: обнаружены файлы, содержащие вредоносный код. Необходима срочная помощь в решении проблемы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо внести обновления на сайте http://autoparking-dmd.ru/ Дизайн сейчас в разработке. Во вложении макет для представления Это основный пункты того, что нужно реализовать https://docs.google.com/document/d/1qiMLTPSLCPf6c2os8iU63aNKHr5ZZGLRbxTK2GMZc-A/edit Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки этой реализации. Спасибо!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! На сайте ( http://amviko.ru/ ) нужна небольшая доработка. Нужно Слово сортировка заменить на фильтр. И добавить выбор товаров. смотрите приложенный файл.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
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