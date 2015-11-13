Удаление вредоносного кода на сайте

Есть регулярное выражение для преобразования ббкодов в ссылки. Нужно изменить его так, чтобы в случае, если это внешние ссылки или ссылки, содержащие домен сайта, в эту ссылку добавлялись rel="nofollow", а также было перенаправление на внутреннюю ...