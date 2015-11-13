Написать интерфейсы баннеров (+ бэкенд) на Java/JSP

Здравствуйте,

Мы сейчас делаем движок крупного сайта, в котором присутствует целый ряд таких элементов, как отображение баннеров (в новостях, в блоге, в рекламном слайдере со встроенными ссылками, внутри контента сайта в ротации и так далее).

Для экономии времени основных разработчиков было принято решение воспользоваться услугами сторонних программистов для реализации интерфейса баннеров - как отображения, так и загрузки в админке.

Написать этот функционал нужно на JSP/JAVA, чтобы его можно было интегрировать в текущий проект.

В дальнейшем будем регулярно пользоваться вашими услугами в случае успешно выполненной работы.

Буду рад вашим заявкам.