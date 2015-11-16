Нужен сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Доброго дняМне нужен сайт подобный етому http://soc-proof.su

Сколько он будет стоить и сколько времени займет расробка?

8 лет назад
andriiPR
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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