Нужен сайт

Добрый день В разработке на данный момент дизайн посадочной страницы, но на следующем этапе требуется осуществить следующее: 1. Вёрстка страниц, корректно отображающаяся во всех браузерах и на всех устройствах, мобильная версия. 2. Программировать можно и на html. 3. Размещение сайта ...