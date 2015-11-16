Сайт фотокаталога, фотохостинга и фоторедактора - 3 в 1

Есть 20к строк с адресами на картинку http;//www.site2.com/sfsdf.jpg http;//www.site3.com/sfsdf.jpg http;//www.site4.com/sfsdf.jpg http;//www.site45.com/sfsdf.jpg итд Нужно сверять md5 сумму картинки с заданным Md5. Если сумма совпала- записываем в файл ok.txt Скрипт нужен шустрый и многопоточный на питоне. Если будут варианты лучше- предлагайте.