Сайт фотокаталога, фотохостинга и фоторедактора - 3 в 1

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
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Хочу сделать сайт согласно ТЗ (писал его правда для дизайнера и верстальщика + др. программера). Дизайн уже готов и сверстан.

8 лет назад
sashmolot
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад