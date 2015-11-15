Добавить модуль оплаты на сайт, движок joomla

Добавить на сайт dnotseny.com.ua модуль оплаты:

-способ оплаты - карта visa, mastercard, maestro

текст - об альтернативном способе оплаты через терминал банка.

-кнопка Купить - расположить ее в нескольких местах на главной странице

-при нажатии кнопки открывается форма с полями: количество елочек, ваше

уникальное имя/номер телефона, email (для чека), кнопка Оплатить - при нажатии

открывается форма: реквизиты карты, cvc код (стандартно) кнопка оплатить, смс с телефона-ввести код, затем высвечивается сообщение: оплата прошла успешно, ваш чек отправлен на указанный вами email

Или стандартный простой модуль оплаты обеспечивающий вышеописанные требования.

Добавить на сайт несколько текстовых блоков-вставок в виде вопроса с ответом (так чтобы тексты мы могли вставить и менять сами из админки). Оформить примерно как здесь http://promo-landing.com/landingtest/60-odnostranichnik-po-prodazhe-iskustvennyx-elok-60uk/60uk/ - второй сверху блок с вопросами

-Почему я покупаю елку так рано?

-Дешевая цена - обоснование

-инфо о лесхозах

-как я заберу елку?

Добавить модуль: Задайте вопрос онлайн - например как на этих сайтах: https://www.hidemyass.com/ cryptostore.ru https://euservr.com/ - когда проматываешь страницу вниз - всплывает чат-онлайн (самый удачный вариант)