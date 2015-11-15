Добавить модуль оплаты на сайт, движок joomla

Есть два задания. 1) Переделать бота для Рулетки CS:GO. 2) По-максимому его защитит.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить на сайт dnotseny.com.ua модуль оплаты:
-способ оплаты - карта visa, mastercard, maestro
текст - об альтернативном способе оплаты через терминал банка.
-кнопка Купить - расположить ее в нескольких местах на главной странице
-при нажатии кнопки открывается форма с полями: количество елочек, ваше
уникальное имя/номер телефона, email (для чека), кнопка Оплатить - при нажатии
открывается форма: реквизиты карты, cvc код (стандартно) кнопка оплатить, смс с телефона-ввести код, затем высвечивается сообщение: оплата прошла успешно, ваш чек отправлен на указанный вами email
Или стандартный простой модуль оплаты обеспечивающий вышеописанные требования.
Добавить на сайт несколько текстовых блоков-вставок в виде вопроса с ответом (так чтобы тексты мы могли вставить и менять сами из админки). Оформить примерно как здесь http://promo-landing.com/landingtest/60-odnostranichnik-po-prodazhe-iskustvennyx-elok-60uk/60uk/ - второй сверху блок с вопросами
-Почему я покупаю елку так рано?
-Дешевая цена - обоснование
-инфо о лесхозах
-как я заберу елку?
Добавить модуль: Задайте вопрос онлайн - например как на этих сайтах: https://www.hidemyass.com/ cryptostore.ru https://euservr.com/ - когда проматываешь страницу вниз - всплывает чат-онлайн (самый удачный вариант)
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