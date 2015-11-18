Настроить модуль user relationship для друпал 7

$20
Веб-программированиеЗавершен1 заявка165 просмотров
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Настроить добавление друзей, переписки (без обязательного добавления в друзья), красиво оформить на сайте couch-surfing.ru в блоке и на странице юзера.

8 лет назад
N_O_R_A
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
$25
1 день
Рекомендую данного исполнителя как хорошего специалиста и ответственного человека. Все сделал качественно, постоянно на связи. Будет нужно, обращусь еще раз.
Все оплачено, рад сотрудничеству