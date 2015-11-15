Установить запрет на скачивание контента

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

CMS Joomla Требуется установить запрет на скачивание(простое,без спец использования исходного кода) контента посредством браузеров.Картинки в основном.Только от исполнителей с длительным сроком пребываения на сайте и отзывами.

8 лет назад
anaba2013
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Копия сайта

    нужно скопировать http://ликвидациямск.рф   С админ панелью, с формами заказа и возможностью корректировки.  от вас срок и цена

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Получить курс валюты с сайта банк

    $5

    Задача: получить курс продажи евро за рубль для кредитных карт с сайта https://www.tinkoff.ru/about/documents/exchange/  из раздела "Операции по Договору кредитной карты, в том числе через Центр обслуживания клиентов, Интернет-банк и Мобильное приложение, кроме операций с использованием карты (ее реквизитов)" Хочу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • JQuery отправка данных по кнопке

    Нужно для кнопки с классом button-close прописанной вот так  Закрыть Добавить событие загрузки данных со страницы  с адресом url, например url=http://www.weblancer.net/ и в случае успешной загрузки, если в теле страницы встретилась фраза "успеш", то скрыть определенный элемент ...

    jQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать синхронизацию Битрикс и crm клиентская база

    Добрый день, необходимо синхронизировать заказы и пользователей, по товарам синхронизация уже сделана. В заявке указывайте пожалуйста стоимость и срок исполнения, так как по сути работы не так много и сроки я думаю сильно разница не будут, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сделать сайт визитку

    нужно сделать сайт визитку [b][u]МОЖНО ДАЖЕ ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ[/u][/b] , главное чтоб была привязка к соц.сети , по простому. тематика – дипломные курсовые  Прошу писать сразу цену и срок.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP скрипт скриншота страницы сайта

    $3

    Нужно сделать скрипт, точнее функцию, которая делает скриншот указанной страницы: screen(url,format="JPG",width=0,height=0) url - адрес страницы при width &gt; 0  - уменьшаем до width по ширине height &gt; 0   - уменьшаем до height по высоте Вторую сторону масштабируем, если указан 0. Если указано  width &gt; ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад