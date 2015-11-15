Получить курс валюты с сайта банк

Задача: получить курс продажи евро за рубль для кредитных карт с сайта https://www.tinkoff.ru/about/documents/exchange/

из раздела "Операции по Договору кредитной карты, в том числе через Центр обслуживания клиентов, Интернет-банк и Мобильное приложение, кроме операций с использованием карты (ее реквизитов)"

Хочу получить скрипт php на 5.4, который выводит на странице например так: евро/рубль = 73,20.

Оплата рублями в ЯндексДеньги 330рублей.

Срок работы 1 день.