Исправить ошибки на opencart

Имеется скрипт фотохостинга с партнерской программой для пользователей, оплата просмотров их них изображений. Сам скрипт публичный, сырой, и даже возможно с дырами, которые я сам вижу, но не знаю как заделать :) Для начала требуется в нем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. необходимо исправить ошибку с заказом товара на opencart, ошибка появляется только для зарегистрированных пользователей, у тех кто не зареган, все отлично заказывается. Ошибка не серьезная, работы на пол час максимум. Для опытного кодера, еще меньше.
Ошибку исправит нужно быстро, оплата по факту.
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