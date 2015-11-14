Есть несколько задач со своими сайтами, нужно проверить на уязвимость в 2 местах и разработать защиту либо дать комментарии. Вытащили API с канала ssl , надо понять КАК. Справитесь - оклад на ближайшие пару лет. ...
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Здравствуйте, необходимо написать скрипт открытия ящиков (так называемая лотерея). Платное открытие, после чего выпадает рандомная вещь (типа как в игре CS:GO), но вещи и направленности скрипта совсем другие.
Скрипт необходим с возможностью пополнения вещей, добавления ящиков, статистики открытия и пополнений баланса в панели администратора
P:S за основу можно взять скрипты открытия кейсов CS:GO на сайтах
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