Здравствуйте, необходимо написать скрипт открытия ящиков (так называемая лотерея). Платное открытие, после чего выпадает рандомная вещь (типа как в игре CS:GO), но вещи и направленности скрипта совсем другие.

Скрипт необходим с возможностью пополнения вещей, добавления ящиков, статистики открытия и пополнений баланса в панели администратора

P:S за основу можно взять скрипты открытия кейсов CS:GO на сайтах