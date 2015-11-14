Скрипт открытия ящиков

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки144 просмотра
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Здравствуйте, необходимо написать скрипт открытия ящиков (так называемая лотерея). Платное открытие, после чего выпадает рандомная вещь (типа как в игре CS:GO), но вещи и направленности скрипта совсем другие. 

Скрипт необходим с возможностью пополнения вещей, добавления ящиков, статистики открытия и пополнений баланса в панели администратора

P:S за основу можно взять скрипты открытия кейсов CS:GO на сайтах

8 лет назад
ReDBuLL608
Лазарев 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад