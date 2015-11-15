Задачи по Безопасности

$300
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок184 просмотра
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Есть несколько задач со своими сайтами, нужно проверить на уязвимость в 2 местах и разработать защиту либо дать комментарии. Вытащили API с канала ssl , надо понять КАК. Справитесь - оклад на ближайшие пару лет. Цена данного проекта 20 000 р . Сроки крайне сжатые.

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Нужен реальный специалист, а не зелень не в теме.

8 лет назад
Vasenkin
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад