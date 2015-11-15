Задачи по Безопасности

Есть несколько задач со своими сайтами, нужно проверить на уязвимость в 2 местах и разработать защиту либо дать комментарии. Вытащили API с канала ssl , надо понять КАК. Справитесь - оклад на ближайшие пару лет. Цена данного проекта 20 000 р . Сроки крайне сжатые.

Посредники - в топку

Не можете сами но есть "человек" - в топку

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Нужен реальный специалист, а не зелень не в теме.