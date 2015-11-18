Форма обратной связи на лендинге.

Блог - http://725881.intest19.web.hosting-test.net/blog/ Треубется сделать вывод всех категорий на главной блога и другие изменения, подробности в личных сообщений или в скайпе. Указывайте скайп для оперативной связи,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно запрограммировать формы для обратной связи.
В верхней части и в самом низу.
Жду предложения по стоимости и срокам.
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