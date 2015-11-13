Доработка модуля для Prestashop

Стоит слайдер на страницах материалов нужно поставить скрипт (бесплатный) вотермарка, который наложит вотермарк на все уже залитые фото всех слайдеров и будет автоматом накладывать на все новые добавляемые в любой слайдер фото цена 500 руб, оплата на ...