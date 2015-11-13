Доработать Корзину

Вела свой блог, но с рождением ребёнка забросила. Теперь возвращаюсь к нему. Сайт создала на вордпрессе. Необходимо проверить и доделать "недоделки", т.к. вникать и разбираться самой в технических моментах- нет времени. Чтобы мне осталось только ...