Доработка сайта

Сайт на modX нужно очень срочно сделать Оплачу сразу по выполнению. По цене жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
1) Доработка элементов сайта (дизайн, отключениеадаптивности)
2) Графическое оформление статей (т.к. доставка и оплата,гарантии, как сделать заказ и т.д.)
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