Доработка сайта

Добрый день! В админке у двух сайтов на prestashop 1.5 и 1.6 на одном сервере, не сохрняются правки сделанные в админке сайта. Т.е. если сделать правки,сохранить, выйте со странице, зайти обратно все остается как было до правок! Нужно ...