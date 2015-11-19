Доработка сайта

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка109 просмотров
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Задачи:

1) Доработка элементов сайта (дизайн, отключениеадаптивности)

2) Графическое оформление статей (т.к. доставка и оплата,гарантии, как сделать заказ и т.д.)

8 лет назад
Anton98
Антон 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
DarkAvenger
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$100
3 дня
Как всегда - все отлично!)
Приятно было сотрудничать! Буду рад дальнейшему сотрудничеству)
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