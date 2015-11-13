Написать модуль для Drupal 6 (типа Content Injector)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Добрый день.

Мне нужен модуль со следующим функционалом (см. файл)

Для примера, на входе у нас есть 2 статьи:

site.ru/content/vasya

site.ru/content/petya

В статьях есть структура с подзаголовками

 

текст1

 

текст2

 

текст3

 

текст4

Мне в разные статьи после разных заголовков надо вставлять определенный html.

Нужны следующие настройки:

1. Html для вставки 2. Указываем для каких страниц (каждая страница - новая строка) 3. Указываем после какого кода вставить

Drupal
8 лет назад
labik65
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад