Написание скриптов

Cкрин №1

Нужно сделать слайдер, чтобы при нажатии на стрелки или иконки менялся текст и загоралась соответствующая иконка. (Иконки можете вставить свои любые, чтобы было быстрее, главное сохраняйте пропорции как на скрине)

Cкрин №2

Нужно сделать чтобы при наведении на один из 9 затемненных квадратов, менялось содержимое (как на центральном) и убиралось затемнение.

Cкрин №3

При нажатии на стрелки, содержимое мониторов и текст должны меняться на следующее/предыдущее. При наведении мышки на центральный монитор, изображение внутри экрана (там будет длинный скрин сайта) должно прокручиваться когда когда крутишь колесико мыши (Пример: gmetrix.ru на 2 экране).

Cкрин №4

Простая "карусель", при нажатии на стрелки происходит прокрутка, при наведении на блок, он меняется (как на центральном)

Cкрин №5

Нужно сделать вот такой калькулятор, при выборе тарифа должна выделяться кнопка, и значения на последних 3 ползунках должны меняться на установленные заранее.

Размеры должны соответствовать скриншотам 1 к 1