Написание скриптов

Здравствуйте. Нужно поправить переставший работать граббинг (парсинг) видеороликов с одного из тубов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Cкрин №1
Нужно сделать слайдер, чтобы при нажатии на стрелки или иконки менялся текст и загоралась соответствующая иконка. (Иконки можете вставить свои любые, чтобы было быстрее, главное сохраняйте пропорции как на скрине)
Cкрин №2
Нужно сделать чтобы при наведении на один из 9 затемненных квадратов, менялось содержимое (как на центральном) и убиралось затемнение.
Cкрин №3
При нажатии на стрелки, содержимое мониторов и текст должны меняться на следующее/предыдущее. При наведении мышки на центральный монитор, изображение внутри экрана (там будет длинный скрин сайта) должно прокручиваться когда когда крутишь колесико мыши (Пример: gmetrix.ru на 2 экране).
Cкрин №4
Простая "карусель", при нажатии на стрелки происходит прокрутка, при наведении на блок, он меняется (как на центральном)
Cкрин №5
Нужно сделать вот такой калькулятор, при выборе тарифа должна выделяться кнопка, и значения на последних 3 ползунках должны меняться на установленные заранее.
Размеры должны соответствовать скриншотам 1 к 1
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