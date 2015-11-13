Модуль для Opencart загрузки/выгрузки товаров в формате xml

Нужно разработать модуль для Opencart v 2.1.0.1 (ссылку на русскую сборку скину), возможен и Ваш вариант русской сборки.

Реализация процесса загрузки/выгрузки товаров в формате xml (xml предоставлю).

Модуль должен быть универсальный и работать с разными xml

При закачивании нового xml на сайт:

при совпадении позиций – ничего не делать

при совпадении цен – ничего не делать

при разных ценах – обновлять цены

при появлении новых позиций добавлять их

при отсутствии старых позиций – позиции оставлять и уведомить админа в их отсутсвии (думаю возможно прямо в окне на сайте в момент загрузки)

Соответственно, на сайте, после загрузки должен появится каталог с товарами, ценами, фотографиями и описаниями.

Срок 1 – 2 дня. Оплата webmoney.