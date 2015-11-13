Здравствуйте. Нужно поправить переставший работать граббинг (парсинг) видеороликов с одного из тубов.
Модуль для Opencart загрузки/выгрузки товаров в формате xml
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать модуль для Opencart v 2.1.0.1 (ссылку на русскую сборку скину), возможен и Ваш вариант русской сборки.
Реализация процесса загрузки/выгрузки товаров в формате xml (xml предоставлю).
Модуль должен быть универсальный и работать с разными xml
При закачивании нового xml на сайт:
при совпадении позиций – ничего не делать
при совпадении цен – ничего не делать
при разных ценах – обновлять цены
при появлении новых позиций добавлять их
при отсутствии старых позиций – позиции оставлять и уведомить админа в их отсутсвии (думаю возможно прямо в окне на сайте в момент загрузки)
Соответственно, на сайте, после загрузки должен появится каталог с товарами, ценами, фотографиями и описаниями.
Срок 1 – 2 дня. Оплата webmoney.
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