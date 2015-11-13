Модуль для Opencart загрузки/выгрузки товаров в формате xml

$7
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
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Нужно разработать модуль для Opencart v 2.1.0.1 (ссылку на русскую сборку скину), возможен и Ваш вариант русской сборки. 

Реализация процесса загрузки/выгрузки товаров в формате xml (xml предоставлю). 

Модуль должен быть универсальный и работать с разными  xml 

При закачивании нового xml на сайт: 

при совпадении позиций  – ничего не делать 

при совпадении цен – ничего не делать 

при разных ценах – обновлять цены 

при появлении новых позиций добавлять их 

при отсутствии старых позиций – позиции оставлять и уведомить админа в их отсутсвии (думаю возможно прямо в окне на сайте в момент загрузки) 

Соответственно, на  сайте, после загрузки должен появится каталог с товарами, ценами, фотографиями и описаниями. 

Срок 1 – 2 дня. Оплата webmoney.

OpenCart
8 лет назад
magalex75
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад