Создание модуля для WP

$40
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки113 просмотров
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Необходимо создать модуль/плагин для отображения кейсов работ на Wordpress точно также как здесь –  clck.ru/9c3YS

Также немного подправить верстку до полной адаптивности. 

Либо рассмотрю реализацию подобного проекта на другой CMS/фреймворке.

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов