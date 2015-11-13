Создание модуля для WP

Здравствуйте. Нужно поправить переставший работать граббинг (парсинг) видеороликов с одного из тубов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать модуль/плагин для отображения кейсов работ на Wordpress точно также как здесь – clck.ru/9c3YS.
Также немного подправить верстку до полной адаптивности.
Либо рассмотрю реализацию подобного проекта на другой CMS/фреймворке.
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