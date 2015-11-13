Изменить скорость перелистывания слайдера

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Здравствуйте.

Вот сайт http://www.goodwin1.ru/. Необходимо увеличть скорость перелистывания слайдера, сейчас 7.5 сек, надо сделать 4сек.

Заранее, спасибо. постоплата.

8 лет назад
Bronerny
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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