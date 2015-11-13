Изменить скорость перелистывания слайдера

Ищем в команду PHP программиста, с желанием работать, можно без особого опыта. Плюсом будет конечно же опыт работы с чистым PHP, PHP фреймоворками Основная деятельность - под контролем тим-лида в команде разрабатывать разного рода проекты ( полный ...
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Здравствуйте.
Вот сайт http://www.goodwin1.ru/. Необходимо увеличть скорость перелистывания слайдера, сейчас 7.5 сек, надо сделать 4сек.
Заранее, спасибо. постоплата.
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