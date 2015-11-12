Написать скрипт для arcview

Есть дизайн, необходимо собрать сайт. Сайт по продаже косметических средств. с возможностью заказа и возможностью онлайн оплаты. Детализированое ТЗ после предварительного общения. В письме укажите: примерные сроки, стоимость и предполагаемую админку. во вложении дизайн главной страницы. по ссылке ориентировочная механика http://www.juicebeauty.com/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Согласно исходным данным (лист карты в формате sxf или shp) для программы ArcView необходимо написать скрипт для выбора места старта и посадки конкретного БПЛА (беспилотника). Есть все необходимые ограничения для БПЛА по выбору места старта и посадки. То есть необходимо связать картографическую информацию (лист карты) и фактографическую (тех. характеристики бпла).
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