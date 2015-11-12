Написать скрипт для arcview

Согласно исходным данным (лист карты в формате sxf или shp) для программы ArcView необходимо написать скрипт для выбора места старта и посадки конкретного БПЛА (беспилотника). Есть все необходимые ограничения для БПЛА по выбору места старта и посадки. То есть необходимо связать картографическую информацию (лист карты) и фактографическую (тех. характеристики бпла).