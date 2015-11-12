1.Доработка компонента Inmaps для instantCMS. Нужно сделать, что бы в категории объектов выводились нужные объекты по заданному порядку, например по номеру ID. В админке сделать поля или поле. Можно так как нарисовал(смотрите скриншот), можно просто новое поле в котором писать ID нужных объектов через запятую. Дальнейшие объекты выводятся как указано в настройках компонента.

2. В модуле "последние комментарии".

Нужно чтобы комментарии из инпампс можно было выбрать из определённой категории инмапса. Например на странице мед центров были комментарии только из мед центров.