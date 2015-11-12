Разработка сайта на WordPress под ключ

Нужен программист для обновления движка интернет магазина( движок PHP Yii). Магазин работает с 2010 года, и понравится всем, кто хоть немного интересуется компьютерными играми. Движок digiseller + Yii. Нужны будут знания mysql, PHP, Yii 1.0, GIT. Хочется найти ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подогнать купленую тему по виду + настроить функционал как в описании и мокапах.
1. Описание задания https://www.dropbox.com/s/4u32f7rvhe7urzm/%D0%A2%D0%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80a%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82a%20BILKA.docx?dl=0
и мокапы страниц здесь https://www.dropbox.com/s/wl8199q9l18687w/BILKA-macets3.rar?dl=0
2. Купленую тему скину посля договороности. Линк на демо.
http://themeforest.net/item/vaicalon-vintage-wordpress-blog-theme/11693934?s_phrase=&s_rank=31
Укажите пожалуйста ваши сроки и цену.
Готов ответить на дополнительные вопросы.
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