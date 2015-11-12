Доработка Opencart

Нужен программист для обновления движка интернет магазина( движок PHP Yii). Магазин работает с 2010 года, и понравится всем, кто хоть немного интересуется компьютерными играми. Движок digiseller + Yii. Нужны будут знания mysql, PHP, Yii 1.0, GIT. Хочется найти ...
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На Opencart нужно страницу "Производители" модернизировать в такой вид:
Т.е. у производителя должны выводиться поля:
1. Название.
2. Описание
3. Фото производителя
По ссылке переходить на страницу с товарами данного производителя.
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