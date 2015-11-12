Программирование сайта на бесплатной CMS

Необходимо разработать сайт. Каталог примерно как тут. Дизайн есть. Нужна бесплатная CMS с возможностью удобного изменения цен. Обращая внимание, что это не интернет-магазин – то есть корзина не нужна. Обратите внимание на фильтр товаров. Для каждой категории – актуальны свои параметры. (для кирпича – одни, для газобетоны – другие, для разные видов кирпича – они разные). Только прямые исполнители. Общение в скайпе.