Программирование сайта на бесплатной CMS

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок173 просмотра
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Необходимо разработать сайт. Каталог примерно как тут. Дизайн есть. Нужна бесплатная CMS с возможностью удобного изменения цен. Обращая внимание, что это не интернет-магазин – то есть корзина не нужна. Обратите внимание на фильтр товаров. Для каждой категории – актуальны свои параметры. (для кирпича – одни, для газобетоны – другие, для разные видов кирпича – они разные). Только прямые исполнители. Общение в скайпе.

8 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
34 отзыва(-1)