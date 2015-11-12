Исправить ошибку на сайте

На сайте есть баннер, который дублируется на каждой странице сайта. Ссылка прикрепленная к нему написана с ошибкой и никуда не ведет. В админ панели не возможно найти этот баннер и исправить ссылку (админка webasyst). Из-за этого каждый день множатся страницы с ошибкой 404 (в данный момент их уже около 5 789.

Необходимо:

Найти и удалить неправильную ссылку. Разместить туда ссылку, ведущую в нужный нам раздел.

Прошу сообщить:

1.Стоимость;

2. Сроки устранения проблемы.