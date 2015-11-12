Исправить ошибку на сайте

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте есть баннер, который дублируется на каждой странице сайта. Ссылка прикрепленная к нему написана с ошибкой и никуда не ведет. В админ панели не возможно найти этот  баннер и исправить ссылку (админка webasyst). Из-за этого каждый день множатся страницы с ошибкой 404 (в данный момент их уже около 5 789.

Необходимо:

Найти и удалить неправильную ссылку. Разместить туда ссылку, ведущую в нужный нам раздел.

Прошу сообщить:

1.Стоимость;

2. Сроки устранения проблемы.

8 лет назад
arteks_group
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Исправить ошибки баы данных (cms Битрикс)

    Проверка системы показывает ошибки. Требуется их исправить и сказать что делать чтоб не допустить в дальйнешем. В таблице b_sale_basket поле PRICE "decimal(18,4) NOT NULL " не соответствует описанию на диске "decimal(18,2) NOT NULL " В таблице b_sale_basket ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать функциона сайта на 1С битрикс в решении для ЖКХ

    Необходимо при вводе показаний счетчиков чтобы справа была колонка, в которой отображалась разница между текущими и предыдущими показаниями счетчика.  Предоставляется демо площадка для ознакомления задачи. Сайт [url=http://vdgb-68601.demo-jkh.ru]vdgb-68601.demo-jkh.ru[/url] ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Wordpress поправить url custom post type

    Очень срочно Wordpress  При помощи плагина Types создали каталог (product/%category%/%postname%/)  После чего product теперь оказался не нужным и product выпилили, "обычным" способом  function gp_remove_cpt_slug( $post_link, $post, $leavename ) {      if ( 'product' != $post-post_type || 'publish' != ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Собрать интернет-магазин на базе «1С-Битрикс»

    Необходимо реализовать интернет-магазин на базе «1С-Битрикс». Функционал магазина весьма ограничен: нет оплаты, нет скидочной системы, личного кабинета. Каталог, Отзывы о проекте (безотносительно товаров), Корзина, Товар немного кастомизируется (можно выбирать вариации), Популярные товары выводятся на главной ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать скрипт

    Нужно в готовый php скрипт (парсер) внести изменения. Нужно добавить алгоритм разгадывании рекапчи google "типу я не робот".   ситуация такая:   есть написан скрипт на php который парсит наличие свободных дат у посольстве.   с понедельника на сайт из которого ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта на PHP или Java “Мозаика экранов”.

    Сайтпредполагает два типа пользователей, простой  пользователь (далее пользователь) и администратор. Администраторомзагружаются Экраны - Экран это страница с мультимедийным наполнением (графика, звук, видео и т.д.), в формате Flash,Html5 и возможнодругие. На экранах предполагаются задания, выполнение которых дают баллы которые ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад