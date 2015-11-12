Написать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Нужно в готовый php скрипт (парсер) внести изменения. Нужно добавить алгоритм разгадывании рекапчи google "типу я не робот".  

ситуация такая:  

есть написан скрипт на php который парсит наличие свободных дат у посольстве.  

с понедельника на сайт из которого парсит скрипт, добавили капчу.    

теперь нужно добавить добавить разгадывание капчи у скрипт.

(лучше написать с нуля)

от вас

срок и стоимость

8 лет назад
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
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