Написать скрипт

Нужно в готовый php скрипт (парсер) внести изменения. Нужно добавить алгоритм разгадывании рекапчи google "типу я не робот".

ситуация такая:

есть написан скрипт на php который парсит наличие свободных дат у посольстве.

с понедельника на сайт из которого парсит скрипт, добавили капчу.

теперь нужно добавить добавить разгадывание капчи у скрипт.

(лучше написать с нуля)

от вас

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