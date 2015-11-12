PHP импорт из excel в БД mysql

Добрый день! Необходима доработка плагина Вопросы-Ответы на WordPress. Каждый вопрос\ответ должен генерировать отдельную страницу с уникальным URL. Сейчас это плагин делает, но криво: Вопрос на одной странице http://petrovkamed.ru/question/arpine/ Ответ на другой http://petrovkamed.ru/question/arpine/otvechaet-mirakyan-stepan-sejranovich-lt-smirakyan-petrovkamed-ru-gt/ + нужно будет совершить несколько мелких правок в данном модуле. Подробности ...