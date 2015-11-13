Оптимизация таблицы курсов валют

Приветствую! Требуется разработка сервиса сравнения автомобилей на основании уже сделанного дизайна – [b]Верстка + Программинг[/b]. Сайт должен быть адаптивным, полностью совместим с последней русифицированной версией движка, [b]движок кстати тоже нужно подобрать[/b] (PSD-макеты мобильных версий в наличии). [b]Суть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить функционал к имеющейся таблицы курсов валют.
1. Иконка + ссылка на страницу банка
2. Иконка + ссылка "Отправить другу"
3. Иконка + ссылка "Отзывы банка"
4. Иконка + ссылка "Предложения банка"
5. Иконка + ссылка "Поделиться с друзьями"
6. Иконка + ссылка "Расширенный вид"
7. Иконка + ссылка "Контакты банка"
8. Оптимизировать конвертер валют.
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