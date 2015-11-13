Оптимизация таблицы курсов валют

Добрый день! Нужно "допилить" плагин для сайта на джумле. Конкретно нужно, чтобы плагин выводил похожие статьи по ключевым словам, если совпадений по ключевикам нет - тогда по совпадениям в контенте (по тексту статьи). Файлы в ...