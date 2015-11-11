Довести до ума сайт.

Нужно доделать сайт . Собственно есть интернет-магазин на шаблоне Opencart. Нужно :

1) Добавить модуль оплаты Robokassa.

2) Добавить модуль доставки .

3) Настроить отображение цены в зависимости от количества товара.

4) Настроить отображение ватермарка(именно ватермарка а не логотипа на фото).

5) Поправить пути некоторых вкладок.

Оплата СТРОГО после завершения всех работ. Максимум поэтапно за каждую выполненную работу. Можем подписать договор. Возможна личная встреча.

Местонахождение исполнителя СТРОГО Москва и Московская Область так как нужен человек для обслуживания сайта и доделок новых идей в будущем.

Вэб студии прошу проходить мимо. Предлагающие все снести и сделать по новой тоже мимо.