Довести до ума сайт.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки246 просмотров
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Нужно доделать сайт . Собственно есть интернет-магазин на шаблоне Opencart. Нужно : 

1) Добавить модуль оплаты Robokassa. 

2) Добавить модуль доставки . 

3) Настроить отображение цены в зависимости от количества товара. 

4) Настроить отображение ватермарка(именно ватермарка а не логотипа на фото). 

5) Поправить пути некоторых вкладок. 

Оплата СТРОГО после завершения всех работ. Максимум поэтапно за каждую выполненную работу. Можем подписать договор. Возможна личная встреча. 

Местонахождение исполнителя СТРОГО Москва и Московская Область так как нужен человек для обслуживания сайта и доделок новых идей в будущем. 

Вэб студии прошу проходить мимо. Предлагающие все снести и сделать по новой тоже мимо. 

8 лет назад
Pupsand
24 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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