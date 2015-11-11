PHP Скрипт транслитерации

$3
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Есть список фраз  https://yadi.sk/i/MEtFFXGLkPPWm (около 500) и список файлов на сервере транслитом. Есть функция транслитерации, но алфавит немного отличается от того, которым были транслитерированы текущие фразы. Нужно подправить в скрипте алфавит и вывести показанные на скрине фразы и каждой из них соотвествующее имя файла (он должно быть единственным для каждой фразы)

Доступ к скрипту даю первому указавшему указанную сумму и поставившему окончательную заявку. Сделать желательно сегодня.

PHP
8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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