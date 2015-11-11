Поставить поп-ап "Таблица размеров" в инет магазин

Необходима интеграция 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) с CMS OpenCart 1.5.5.1.2 без изменения программной части в 1С по следующим критериям: Работа с заказами с сайта в 1С и обратно; Работа с товарами с сайта в 1С и обратно; Автоматическое обновление информации товара ...