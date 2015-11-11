Исправить выгрузку 1с на opencart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки124 просмотра
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Необходимо сделать так, что бы была возможна выгрузка не только всей базой но и отдельной категории. Это просто необходимо настроить. Сайт 

http://kaskad-krovli.ru

OpenCart
8 лет назад
qwertydesign
Дмитрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад