Вытащить комментарии с одного поста instagram.

$8
Веб-программированиеЗавершен5 заявок165 просмотров
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Софт или макрос должны сделать следующее действие: 

1. Мы указываем url 

2. Софт вытаскивает все комментарии 

3. И по порядку выставляет в excel  

Сроки: желательно сделать ее сегодня.

8 лет назад
unimobkz
34 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
BorodinDK
Денис 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$7
1 день
Исполнитель выполнил задание очень быстро. Сделал исправления, без доплаты и без лишних вопросов. Рекомендую как ответственного программиста.
ok