Выполнить ТЗ по сайту (Opencart)

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Добрый день! Необходимо выполнить ТЗ по сайту на cms  Opencart. Срок до завтрашнего дня. 

OpenCart
8 лет назад
qwertydesign
Дмитрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад