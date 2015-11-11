Нужно подправить сервер

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок111 просмотров
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проблема в следующем

ввел команду

yum remove httpd

yum install httpd httpd-devel

Хотел поставить монитор запросов к бд – но походу чтото пошло не так и все сайты пишут 502 ошибку.

Нужно подправить сервер или подсказать команды....

8 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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