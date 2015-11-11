Несложный калькулятор для транспортной компании

Добрый день! Нужно оперативно доработать сайт futbolka.ua по ТЗ (во вложении). Краткий перечень доработок: 1. Изменение структуры меню сайта. 2. Изменение структуры и функционала текущих страниц сайта. 3. Создание новых страниц сайта. 4. Добавление и исправление функционала сайта. Пожалуйста, в своих ответах/комментариях ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать калькулятор для сайта грузовых перевозок.
Нужно сделать его на одной странице. Скриншоты прикрепил к заданию.
Сам сайт сделан на конструкторе nethouse.ru, калькулятор делаем отдельно страничкой на хостинге.
Требуется:
- Сверстать страничку калькулятора (возможны небольшие правки в ходе процесса)
- Разместить на хостинге ihc.ru (дам доступ)
- Заставить поля и выдачу результата корректно работать.
Оплата на рублевый вебмани по факту выполнения + хороший отзыв.
Будут какие-то вопросы - пишите в личку. Отвечу.
Скайпом не пользуюсь!
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