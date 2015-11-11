Несложный калькулятор для транспортной компании

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок190 просмотров
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Необходимо сделать калькулятор для сайта грузовых перевозок.

Нужно сделать его на одной странице. Скриншоты прикрепил к заданию.

Сам сайт сделан на конструкторе nethouse.ru, калькулятор делаем отдельно страничкой на хостинге.

Требуется:

- Сверстать страничку калькулятора (возможны небольшие правки в ходе процесса)

- Разместить на хостинге ihc.ru (дам доступ)

- Заставить поля и выдачу результата корректно работать.

Оплата на рублевый вебмани по факту выполнения + хороший отзыв.

Будут какие-то вопросы - пишите в личку. Отвечу.

Скайпом не пользуюсь!

8 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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