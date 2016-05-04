Парсер информации с сайта

Добрый день, нужно написать php или какой нить другой скрипт, который будет парсить прямой эфир с сайта донора и заносить данные в мою БД Mysql

http://www.vindecoderz.com столбик Last decoded VIN numbers:

17-ти значные номера, скажем каждые 2-5 минут заходить на сайт и дергать свежие 17 значные кода, которых еще нет в моей базе Mysql