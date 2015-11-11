Доработать сайт на OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Необходимо доработать сайт goo.gl/P2fcgB   

ТЗ прикреплено в .docx файле. 

Макеты: yadi.sk/d/35luPAX-jNfBy 

Указывайте срок и стоимость.

OpenCart
8 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)