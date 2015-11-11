Доработать сайт на OpenCart

1. нужно сделать переадресацию на сайт с tobuladiena.lt на tobuladiena.ru, чтоб показывала русский язык в основе 2. нужно сделать чтоб на русскоязычной версии tobuladiena.ru можно было поставить отдельный логотип и общую информацию на главной странице
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать сайт goo.gl/P2fcgB
ТЗ прикреплено в .docx файле.
Макеты: yadi.sk/d/35luPAX-jNfBy
Указывайте срок и стоимость.
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