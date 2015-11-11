Скрипт для кэширования сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка146 просмотров
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Для сайта Tripstore.by нужен скрипт, который будет создавать статичную HTML-копию страницы для последующего кэширования

8 лет назад
jmatvei
51 годБеларусь
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад