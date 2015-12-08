Сделать переадресацию на сайт

Веб-программированиеЗавершен6 заявок212 просмотров
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1. нужно сделать переадресацию на сайт с tobuladiena.lt на tobuladiena.ru, чтоб показывала русский язык в основе

2. нужно сделать чтоб на русскоязычной версии tobuladiena.ru можно было поставить отдельный логотип и общую информацию на главной странице

8 лет назад
2mahrutka
Максим 
39 летЛитва
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Asquidbro
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$6
2 дня
Сотрудничество не состоялось по причине не понимания друг друга
Отметили заказ как выполненный, хотя сотрудничество не состоялось. Рекомендую также уточнять задание.