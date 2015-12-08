1. нужно сделать переадресацию на сайт с tobuladiena.lt на tobuladiena.ru, чтоб показывала русский язык в основе

2. нужно сделать чтоб на русскоязычной версии tobuladiena.ru можно было поставить отдельный логотип и общую информацию на главной странице