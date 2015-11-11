Simpla, фильтр товаров выдает 404 ошибку

Здравствуйте, Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы). Необходимые навыки: - PHP (понимание MVC) - MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы) - jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и ...
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сайт на simpla - при нажатии на любое свойство в фильтре товаров - выдается 404 ошибка, нужно исправить
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