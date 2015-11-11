Simpla, фильтр товаров выдает 404 ошибку

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

сайт на simpla - при нажатии на любое свойство в фильтре товаров - выдается 404 ошибка, нужно исправить

8 лет назад
seorank
Михаил 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад