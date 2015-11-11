Simpla, фильтр товаров выдает 404 ошибку

Приветствую всех! Требуется настроить интернет-магазин с нашим шаблоном на Opencart (шаблон у нас есть)+ небольшая кастомизация и настройка модулей(модули у нас есть) Сроки выполнения 1-4 дней В случае успешного выполнения, мы будем готовы предоставитьвам вакансию со стабильным окладом! Кратко ...