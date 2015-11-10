Доработка сайта по недвижимости

$150
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

сайт на NGCMS 

ТЗ прикреплено, подробное обсуждение голосом в скайпе (в рабочее время).  

Общая цена работ 10 т.р.,  из них 3,5 т.р. за 1-ю часть тз и 6,5 за 2-ю. 

Оплата строго по факту, можно поэтапно, по пунктам тз.  

На киви или банковскую карту.  

В откликах пишите, пожалуйста, сразу срок и когда можете приступить к работе.  

Спасибо.

8 лет назад
StraightWeb
Алексей 
60 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад