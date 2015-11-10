Доработка сайта по недвижимости

сайт на NGCMS

ТЗ прикреплено, подробное обсуждение голосом в скайпе (в рабочее время).

Общая цена работ 10 т.р., из них 3,5 т.р. за 1-ю часть тз и 6,5 за 2-ю.

Оплата строго по факту, можно поэтапно, по пунктам тз.

На киви или банковскую карту.

В откликах пишите, пожалуйста, сразу срок и когда можете приступить к работе.

Спасибо.