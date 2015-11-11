Доработать сайт на Вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок411 просмотров
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Доработать сайт на Вордпресс

тз и сайт сброшу в личку

пишите свои скайпы и опыт работы с Вордпресс если свободны на данный момент

8 лет назад
skarlatov
Алан 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-2)