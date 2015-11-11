Доработка сайта на DLE 9.6

Требуется доработать сайт на DLE 9.6 сайт _2642020.ru

Задача: необходимо создать рубрику с товарами и на каждый отдельный товар поставить произвольную кнопку «Заказать».

Пример: создаем рубрику, в ней на все товары ставим кнопку https://yadi.sk/i/D2BgC20DkNesX самое главное, нужна возможность разным товарам ставить на кнопку «Заказать» разный url. При этом данная кнопка должна быть только в этой рубрике.

Карточка товара тоже должны быть тоже с этой кнопкой https://yadi.sk/i/nJ2PlMQLkNffY

От вас сроки и цены данной доработки.