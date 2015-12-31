Мобильный блок на странице

1. нужно сделать переадресацию на сайт с tobuladiena.lt на tobuladiena.ru, чтоб показывала русский язык в основе 2. нужно сделать чтоб на русскоязычной версии tobuladiena.ru можно было поставить отдельный логотип и общую информацию на главной странице
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте proremontpk.ru , при заходе с мобильника с помощью Js скриптов подгружается рекламный блок, прилепленный снизу к экрану.
Например: http://proremontpk.ru/sborka/
Он виден в категориях и на главной. Но как заходишь в статью любую - блок пропадает
Например:
http://proremontpk.ru/sborka/sobrat-kompjuter-samostojatelno.html
Почему не могу понять. Должен показываться везде. В скрипте нигде нет выбора где показывать.
Нужно сделать чтобы в статьях тоже отображался.
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