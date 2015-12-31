Мобильный блок на странице

На сайте proremontpk.ru , при заходе с мобильника с помощью Js скриптов подгружается рекламный блок, прилепленный снизу к экрану.

Например: http://proremontpk.ru/sborka/

Он виден в категориях и на главной. Но как заходишь в статью любую - блок пропадает

Например:

http://proremontpk.ru/sborka/sobrat-kompjuter-samostojatelno.html

Почему не могу понять. Должен показываться везде. В скрипте нигде нет выбора где показывать.

Нужно сделать чтобы в статьях тоже отображался.