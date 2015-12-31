Мобильный блок на странице

Веб-программированиеЗавершен4 заявки175 просмотров
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На сайте proremontpk.ru , при заходе с мобильника с помощью Js скриптов подгружается рекламный блок, прилепленный снизу к экрану.

Например: http://proremontpk.ru/sborka/ 

Он виден в категориях и на главной. Но как заходишь в статью любую - блок пропадает

Например:

http://proremontpk.ru/sborka/sobrat-kompjuter-samostojatelno.html

Почему не могу понять. Должен показываться везде. В скрипте нигде нет выбора где показывать. 

Нужно сделать чтобы в статьях тоже отображался.

8 лет назад
magicshop
Алексей 
39 летРоссия
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Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Wcodr
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15 лет в сервисе
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