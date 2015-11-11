Сделать экспорт в яндекс в битрикс по производителю

Есть стандартный профиль битрикса для экспорта товаров по разделам. Yandex профиль. В 15й версии появился. хорошая вещь.

Нужно добавить выборку для экспорта по производителям.

Допустим есть:

Список разделов с товарами

раздел №1

раздел №2

раздел №3

раздел №4

И инфоблок производителей

Производитель №1

Производитель №2

Производитель №3

Нужно экспортировать в ЯМ товары только производителя №2 или нескольких производителей из выбранных разделов.

Товары это обычные товары. НЕ торговые предложения.

от вас: цена и сроки реализации. Можно использовать готовые решения маркетплейса битрикс. Лицензия битрикс активна.

Сообщения автопостера сразу в отказ. Имейте уважение к людям.

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