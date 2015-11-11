Сделать экспорт в яндекс в битрикс по производителю

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Есть стандартный профиль битрикса для экспорта товаров по разделам. Yandex профиль. В 15й версии появился. хорошая вещь. 

Нужно добавить выборку для экспорта по производителям.  

Допустим есть: 

Список разделов с товарами

раздел №1 

раздел №2 

раздел №3 

раздел №4 

И инфоблок производителей

Производитель №1 

Производитель №2 

Производитель №3 

Нужно экспортировать в ЯМ товары только производителя №2 или нескольких производителей из выбранных разделов. 

Товары это обычные товары. НЕ торговые предложения. 

от вас:  цена и сроки реализации. Можно использовать готовые решения маркетплейса битрикс. Лицензия битрикс активна. 

Сообщения автопостера сразу в отказ. Имейте уважение к людям. 

Если вы ознакомились с задачей, в отклике пишите ответ на вопрос 2+2= 

8 лет назад
-Spectator-
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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