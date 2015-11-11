Установить скрипт

На сайте proremontpk.ru , при заходе с мобильника с помощью Js скриптов подгружается рекламный блок, прилепленный снизу к экрану. Например: http://proremontpk.ru/sborka/ Он виден в категориях и на главной. Но как заходишь в статью любую - блок пропадает Например: http://proremontpk.ru/sborka/sobrat-kompjuter-samostojatelno.html Почему ...